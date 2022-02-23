سالتوك دوزيول: نقل 16.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا وأوروبا عبر تاناب

باكو، 23 فبراير، (أذرتاج)

سيتم نقل 16.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا وأوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب) خلال العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع "تاناب" في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي.

يذكر ان حجم الغاز الطبيعي المزود لتركيا عبر خط انابيب "تاناب" بلغ 14.5 مليار متر مكعب.

وبلغ حجم الغاز المنقول إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب) 9 مليارات متر مكعب بنهاية شهر كانون الثاني / يناير من عام 2022.