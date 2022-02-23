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    اقتصاد


    "كوبيا" تناقش فرص التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الاعمال

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢١]

    باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع سفير الاتحاد الأوروبي في أذربيجان بيتر ميخالكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان اللقاء نظم في اطار الحدث المكرس لنتائج المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد.

    اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرص التعاون الجديدة في مجال ريادة الاعمال.

     

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    "كوبيا" تناقش فرص التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الاعمال