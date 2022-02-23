مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار في اتجاه فضولي

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

أطلق مسلحون ارمن غير قانونيون متواجدون في الأراضي الأذربيجانية، التي تتواجد فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، النار بالأسلحة النارية في 10:05 في 23 فبراير على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يوخاري ويساللي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني اسكتت نقاط النيران.