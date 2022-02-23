مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار في اتجاه فضولي
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
باكو، 23 فبراير (أذرتاج)
أطلق مسلحون ارمن غير قانونيون متواجدون في الأراضي الأذربيجانية، التي تتواجد فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، النار بالأسلحة النارية في 10:05 في 23 فبراير على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يوخاري ويساللي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني اسكتت نقاط النيران.
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