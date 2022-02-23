موسكو، 23 فبراير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 فبراير رؤساء وسائل الاعلام الروسية الرئيسية في مقر وكالة الانباء الروسية "تاس"، ذلك على هامش زيارته الرسمية الى الاتحاد الروسي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رؤساء وسائل الاعلام الروسية الرئيسية في مقر وكالة تاس

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