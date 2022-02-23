مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والتركي

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

جرت في 23 فبراير مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان.

أجرى الطرفان اثناء المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول الاجندة الثنائية والشئون الإقليمية. قيل ان العلاقات الأخوية والودية بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في كافة المجالات.