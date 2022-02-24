باكو، 24 فبراير، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 فبراير زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا

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