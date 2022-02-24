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    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 فبراير زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا
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