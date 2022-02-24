باكو، 24 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159 أورو EUR 1 1.9257 دولار أسترالي AUD 1 1.2299 روبل بيلاروس BYN 1 0.6433 ريال برازيلي BRL 1 0.336 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113 كرون دنماركي DKK 1 0.2589 لاري جورجي GEL 1 0.5657 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179 دولار كندا CAD 1 1.3336 دينار الكويت KWD 1 5.6198 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062 بيسو المكسيك MXN 1 0.0838 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0949 كرون النرويج NOK 1 0.1912 زلوتي بولندا PLN 1 0.4234 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0216 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3835 دولار سنغافورة SGD 1 1.2639 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1239 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0585 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1503 كرون التشيك CZK 1 0.0784 يوان الصين CNY 1 0.2687 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3116 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5258 كرون السويد SEK 1 0.1822 فرنك سويسرا CHF 1 1.8465 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.4776 بيسو تشيلي CLP 100 0.2144 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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