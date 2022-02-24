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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 24 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159

    أورو EUR 1 1.9257

    دولار أسترالي AUD 1 1.2299

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6433

    ريال برازيلي BRL 1 0.336

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113

    كرون دنماركي DKK 1 0.2589

    لاري جورجي GEL 1 0.5657

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

    دولار كندا CAD 1 1.3336

    دينار الكويت KWD 1 5.6198

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0838

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0949

    كرون النرويج NOK 1 0.1912

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4234

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0216

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3835

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2639

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1239

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0585

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1503

    كرون التشيك CZK 1 0.0784

    يوان الصين CNY 1 0.2687

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3116

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5258

    كرون السويد SEK 1 0.1822

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8465

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4776

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2144

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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