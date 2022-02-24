البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159
أورو EUR 1 1.9257
دولار أسترالي AUD 1 1.2299
روبل بيلاروس BYN 1 0.6433
ريال برازيلي BRL 1 0.336
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113
كرون دنماركي DKK 1 0.2589
لاري جورجي GEL 1 0.5657
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179
دولار كندا CAD 1 1.3336
دينار الكويت KWD 1 5.6198
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062
بيسو المكسيك MXN 1 0.0838
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0949
كرون النرويج NOK 1 0.1912
زلوتي بولندا PLN 1 0.4234
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0216
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3835
دولار سنغافورة SGD 1 1.2639
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1239
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0585
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1503
كرون التشيك CZK 1 0.0784
يوان الصين CNY 1 0.2687
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3116
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5258
كرون السويد SEK 1 0.1822
فرنك سويسرا CHF 1 1.8465
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4776
بيسو تشيلي CLP 100 0.2144
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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