جيش أرمينيا يطلق النار عبر الحدود على جيش أذربيجان

باكو، 24 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أرمينيا المرابطة في محافظة جوروس الارمينية أطلقت النار عبر الحدود على وحدات جيش أذربيجان المرابطة في محافظة لاتشين الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني مساء 23 فبراير شباط باستخدام الأسلحة مختلفة العيار.

وأضافت أن الأوضاع مستقرة حاليا في الاتجاه المذكور وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.