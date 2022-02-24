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    لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس أذربيجان ورئيس برلمان مولدوفا

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٣]

    باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

    جرى في 24 فبراير لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس برلمان مولدوفا إيغور جروس.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس أذربيجان ورئيس برلمان مولدوفا
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