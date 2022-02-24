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    أذربيجان: 1979 إصابة و27 وفاة من كورونا في 23 فبراير

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]

    باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 1979 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7198 مصاب هذا المرض وتوفي 27 مصابا بالفيروس خلال 23 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 779 ألف و783 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 749 ألف و524 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و307 مريض منهم ويستمر علاج 20 ألفا و952 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و506 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و511 ألف و864 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 1979 إصابة و27 وفاة من كورونا في 23 فبراير
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