أذربيجان: تطعيم 36 ألفا و141 جرعة من لقاح كورونا في 23 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 36 الفا و141 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2502 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1770 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 29 الفا و929 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و864 ألف و217 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و290 ألف و799 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و778 ألف و777 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و596 ألف و563 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 198 ألف و78.