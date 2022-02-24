تجاوز برميل النفط "برنت" 101 دولار
AzerTAg.az
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)
تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع على خلفية الأحداث في العالم.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 101.41 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 4.57 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 96.41 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 4.31 دولارا.
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