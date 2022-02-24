مناقشة التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال التعليم العسكري

أنقرة، 24 فبراير، (أذرتاج)

التقى الملحق العسكري للقوات المسلحة الأذربيجانية لدى تركيا العقيد مشفيق محمدوف ومساعده في القوات البرية النقيب تورال محمدوف في 23 فبراير مع رئيس جامعة الدفاع الوطني التركية الأستاذ إرهان أفيونكو ورئيس جامعة المعهد العسكري المشترك الجنرال أولجاي يلماز ورئيس معهد القوات البرية الجنرال إيلكر جورجولو وعميد معهد القوات الجوية الجنرال إندر كارتال وعميد المعهد البحري الأدميرال رافيت أوكتار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في أنقرة ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال التعليم العسكري والعمل الذي يتعين القيام به لتطوير التعاون القائم.

عقدت اجتماعات في المدارس المذكورة مع ضباط الأركان ودورات إدارة الموظفين وكذلك الضباط الأذربيجانيين الذين يدرسون للحصول على درجة الماجستير. تم الاستماع إلى نداءات الضباط بشأن عملية التدريب وظروف المعيشة والصعوبات التي واجهوها.