الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الملتقى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له

باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 24 فبراير رئيس الملتقى الاقتصادي العالمي بورغي برندن والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الملتقى الاقتصادي العالمي بورجي بريند استذكر بامتنان مشاركتهم في حفل افتتاح المركز الاذربيجاني لشبكة الثورة الصناعية الرابعة للملتقى الاقتصادي العالمي.

أشار الى أهمية الإنجازات الاقتصادية التي تكتسبها أذربيجان في كافة المجالات منوها الى أهمية تحول الاقتصاد الاذربيجاني الى عامل واجب في المنطقة.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن رضاه عن التعاون الرفيع المستوى بين أذربيجان والملتقى الاقتصادي العالمي. وقال الرئيس ان ثمة إمكانيات جيدة لتطوير العلاقات بين أذربيجان والملتقى.

اجري تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون.

نقل بورغي برند دعوة كلاوس شواب مؤسس ورئيس الملتقى الى الرئيس إلهام علييف للمشاركة في الاجتماع القادم للملتقى الاقتصادي العالمي.