باكو، 24 فبراير (أذرتاج) انعقد لقاء بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف والسفير السويدي كريستيان كامل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين والمبادرات المشتركة لتوسيع العلاقات بين هيئات الاعمال لكلا البلدين.

AZERTAG.AZ : مناقشة فرص التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان والسويد

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