باكو، 24 فبراير، (أذرتاج) كانت الزيادة الحقيقية في القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر يناير في السياحة والتموين والمعالجة والنقل والمعلومات والاتصالات. أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف. أشار الوزير الى انه تم تسجيل ديناميات عالية في هذا القطاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : ميكائيل جباروف: تسجيل ديناميات عالية في عدد من المجالات

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