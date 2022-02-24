باكو، 24 فبراير (أذرتاج) ستقام في 27-26 فبراير في وارسو عاصمة بولندا البطولة الأوروبية المفتوحة للجودو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجودو ان المنتخب الاذربيجاني تحت رئاسة المدرب زاور بابايف وكبير المدربين التشين اسماعيلوف سيشارك في البطولة. يضم الفريق الاذربيجاني كلا من اللاعبين احمد يوسفوف وروشن علييف وناظر طالبوف (60 كغ) وإبراهيم علييف وإسماعيل ابراهيموف وتوفيق علييف (66 كغ) ونريمان ميرزايف وزام الدين بولادوف (73 كغ) وزليم تجكايف (81 كغ) ووقار طالبوف وجوشقون عبداللايف (90 كغ) وعمران ايوسفوف وجمال فيزييف (100 وفوق). سيشارك في البطولة حوالي 500 لاعب من 34 بلدا.

AZERTAG.AZ : 13 لاعبا أذربيجانيا للجودو يشاركون في البطولة الأوروبية المفتوحة في بولندا

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