أذربيجان: 1755 إصابة و23 وفاة من كورونا في 24 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1755 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4517 مصاب هذا المرض وتوفي 23 مصابا بالفيروس خلال 24 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 781 ألف و538 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 754 ألف و41 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و330 مريض منهم ويستمر علاج 18 ألفا و167 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و291 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و522 ألف و155 فحص طبي.