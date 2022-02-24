أذربيجان: تطعيم 32 ألفا و591 جرعة من لقاح كورونا في 24 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 الفا و591 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2209 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1509 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 27 الفا و210 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و896 ألف و808 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و293 ألف و8 أشخاص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و780 ألف و282 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و623 ألف و773 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 199 ألف و741.