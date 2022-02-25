إيستي صو، كلبجار المحررة، 24 فبراير، أذرتاج تقدم أذرتاج صورا تفضح مدى الخراب والدمار في قصبة إيستي صو بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني بعد 30 عاما.

AZERTAG.AZ : صور تفضح مدى الخراب والدمار في قصبة إيستي صو بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

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