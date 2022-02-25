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    استمرار أسعار النفط في الارتفاع

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)

    تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع على خلفية الأحداث في العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 101.22 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 2.24 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 94.57 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.76 دولار.

     

    AZERTAG.AZ :استمرار أسعار النفط في الارتفاع
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