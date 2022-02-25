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    ممثل أذربيجان يشارك في الاجتماع الخاص للمجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٦]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    قالت وزارة الخارجية لمراسل اذرتاج ان نائب وزير الخارجية الاذربيجاني آراز عظيموف شارك عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الخاص للمجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي، الذي انعقد تحت رئاسة بولندا في 24 فبراير.

    قال عظيموف في كلمة له في الاجتماع الخاص ان الوضع في أوكرانيا وحولها يثير قلقا جادا.

    اشير الى ان التصعيد أدى الى خسائر. أعرب المشاركون عن مواساتهم لأسر الضحايا وذويهم.

    قيل ان من الواجب تسوية الوضع الحالي بالطرق الدبلوماسية والسلمية على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة الحدود وكذلك توزيع الامن على صعيد منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

    دعا المشاركون الى الحوار العاجل للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.

     

    AZERTAG.AZ :ممثل أذربيجان يشارك في الاجتماع الخاص للمجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي
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