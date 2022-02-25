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    سوكار اينيرجي أوكرانيا: نواصل فعالياتنا بالدوام المألوف

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٧]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    قالت شركة سوكار اينيرجي أوكرانيا في بيان إن الشركة التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في أوكرانيا تعمل بالدوام المألوف.

    وقالت فيه إننا نواصل نشاطها بالدوام المألوف كما كان ولدينا احتياطي كاف من المحروقات رغم مواجهة بعض من محطات التزود بالوقود انقطاعات في الخدمة ونبذل قصارى جهدنا من اجل الحصول على المحروقات التي تسدد حاجة كل.

     

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    سوكار اينيرجي أوكرانيا: نواصل فعالياتنا بالدوام المألوف