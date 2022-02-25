حكمت حاجييف: استُخدمت قرية أديلّي كمعسكر لتعذيب الاسرى الأذربيجانيين

باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)

كتب مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في حسابه على تويتر حول المقبرة الجماعية للأذربيجانيين التي تم العثور عليها في قرية أديلّي بمحافظة خوجافند.

أكد حكمت حاجييف أن قرية أديلّي كانت تستخدم كمعسكر لتعذيب الاسرى الأذربيجانيين، حسبما افادته وكالة أذرتاج.

"وفقا لكلمات شهود عيان، تم العثور على مقبرة جماعية للاسرى الأذربيجانيين السابقين في قرية إديلّي التي كانت محتلة في الفترة السابقة. تم استخدام أديلّي كمعسكر تعذيب للاسرى الأذربيجانيين وتم أسر المدنيين من قبل القوات الأرمينية. إن 4000 أذربيجاني في قائمة المفقودين حتى الآن منذ حرب قاراباغ الأولى".