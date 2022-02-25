ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 30.5 %
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٢]
باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)
زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 30.5 بالمائة في يناير من هذا العام مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.
أشار الى ان إنشاء صناعات الإنتاج الجديدة وتحفيز ريادة الأعمال يؤدي إلى تعزيز مرونة اقتصاد البلد.
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