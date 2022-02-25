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    برميل من "آذري لايت" يباع 106 دولار

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٨]

    باكو، 25 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 106.22 دولار بعد ارتفاعه 5.42 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 100.80 دولار خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 106 دولار
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