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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٤]

    باكو، 25 فبراير، (اذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتشيكيا واليونان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال شهر يناير من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليار و546.7 مليون دولار أمريكي وإلى تشيكيا 89.3 مليون دولار والى اليونان 84.7 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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