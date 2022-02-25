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    كوبيا ونادي الصناعيين ورجال الاعمال يناقشان التعاون

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    ناقش رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة لنادي الصناعيين ورجال الاعمال المستقل MÜSİAD من الجانب الاذربيجاني رشاد جابرلي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين تحدثا عن التعاون المثمر بينهما ومع المنظمات المعنية، قيل ان النادي ممثل في المجلس الاجتماعي لدى كوبيا. اشير الى ان باكو استضافت في نوفمبر العام الماضي ملتقى الاعمال الدولي نتيجة لهذا التعاون. كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون الجديدة.

     

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    كوبيا ونادي الصناعيين ورجال الاعمال يناقشان التعاون