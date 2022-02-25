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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٣]

    باكو، 25 فبراير، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 72.5 مليون دولار والى أوكرانيا 199.8 مليون دولار والى بيلاروس 2.9 مليون دولار.

     

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