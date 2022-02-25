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    سياسة


    تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 مايو

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 مايو عام 2022 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.

     

    AZERTAG.AZ :تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 مايو
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