تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 مايو
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
باكو، 25 فبراير (أذرتاج)
تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 مايو عام 2022 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.
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