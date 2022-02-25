  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]

    باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)

    تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا وإيطاليا من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 70.6 مليون دولار إلى تركيا و71 مليون دولار إلى روسيا و7.6 مليون دولار إلى سويسرا و14.4 مليون دولار إلى جورجيا و10.9 مليون دولار إلى إيطاليا خلال الشهر.

     

    AZERTAG.AZ :الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    استيراد 4826 منتجات متنوعة إلى البلد خلال يناير
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٣]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
    كوبيا ونادي الصناعيين ورجال الاعمال يناقشان التعاون
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٤]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية