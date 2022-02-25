الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا وإيطاليا من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 70.6 مليون دولار إلى تركيا و71 مليون دولار إلى روسيا و7.6 مليون دولار إلى سويسرا و14.4 مليون دولار إلى جورجيا و10.9 مليون دولار إلى إيطاليا خلال الشهر.