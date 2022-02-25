سومغايت الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف

سومغايت، 25 فبراير، أذرتاج

خسر سومغايت الرديف أمام قراباغ أغدام الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب كابتال بنك ارينا الحكم علي علييف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب علي د23 وضاعفه سيخان د46 لصالح الضيف ورد عليه إبراهيم د71.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د77.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى وأضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تراجع سومغايت الرديف الى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بينما صعد قراباغ الرديف الى المركز السادس برصيد 22 نقطة.