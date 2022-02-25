وسائل الاعلام العراقية تكتب عن الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في خوجالي

باكو، 25 فبراير (اذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام العراقية منها telescopeja.com، و wrkaanews.com، و wboad.com، و elamin-news.com، و nayroz.com، و enkido pres.com، و مقالا للقائم باعمال السفارة الأذربيجانية في العراق نصير ممدوف.

تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"نحتفل هذا الشهر بالذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في خوجالي. ففي ليلة 25 إلى 26 شباط 1992، ارتكبت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية والجماعات الإرهابية الأرمينية في ناغورنو كاراباخ وأفراد فوج المشاة الآلي 366 التابع للجيش السوفيتي السابق المنتشرين في مدينة خانكاندي بأذربيجان عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. في مدينة خوجالي بمنطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية. هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية نظمتها القيادة السياسية آنذاك لجمهورية أرمينيا

في مثل هذا اليوم قبل 30 عاما تعرضت بلدة خوجالي للحصار والهجوم بقصف مدفعي ثقيل وقتل سكانها المدنيين بوحشية. لم يُسمح للناس بالهروب من المدينة المحترقة، تم نصب كمين للمدنيين على الطرق وفي الغابات وذبحوا بلا رحمة. ترقى هذه الجريمة إلى أخطر وأخطر انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية. ونتيجة لهذه الجريمة المروعة ضد الإنسانية ، قُتل 613 مدنيا سلميا في أذربيجان ، من بينهم 63 طفلا و 106 نساء و 70 مسنا. وفي الوقت نفسه ، أصيب 487 مدنياً بجروح خطيرة ، واحتجز 1275 شخصاً كرهائن. ولا يزال مصير 150 رهينة مجهولاً بينهم 68 امرأة و 26 طفلاً. قُتل 56 شخصًا بقسوة ، وحطمت جماجم الناس ، وقُطعت أجزاء مختلفة من الجثث ، وأزيلت أعينهم ، وثُقبت بطون النساء الحوامل بالحراب. تم إبادة ثماني عائلات بالكامل، وفقد 130 طفلاً واحداً، بينما فقد 25 طفلاً والديهم

إن مأساة خوجالي هي نتيجة مروعة أخرى لسياسة الاحتلال غير القانوني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها القوميون الأرمن ومؤيدوهم ضد الشعب الأذربيجاني. ترافقت مع مظاهر الأخرى لهذه السياسة التي انتهجتها أرمينيا في التطهير العرقي المرتكب ضد الأذربيجانيين ، ففي أوائل التسعينيات حدث في قرية باغانيس أيريم في مقاطعة غازاخ وإمارات غارفاند وتوغ وسيلاكتين وخوجافاند وكركيجاهان وجاميلي ومشالي وأخولو ونبيلار وحسن أباد وغيبالي وماليبايلي ، و قريتا يخاري وأشاغي غوشولار في ناغورنو كاراباخ ، وخلال احتلال قرية قرداغلي التابعة لناحية خوجافند وقرية أغدابان التابعة لناحية كلبجار ، تعرض العديد من المدنيين للتعذيب حتى الموت ، بينهم أطفال ونساء وشيوخ ، واحتُجز العشرات من المدنيين كرهائن وفقدوا.

نتيجة لهذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية التي ارتكبتها أرمينيا ، حماية حقوق الانسان واتفاقية جنيف إن كافة الوثائق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تدين هذه الانتهاكات التي حدثت في خوجالي ، وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كل هذه النصوص الدولية مزقتها ارمينيا عندما قامت بهذه المجزرة الجسيمة ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (1) الصادر في 11 كانون الأول 1946 واتفاقية الإبادة الجماعية التي تم تبناها القرار رقم 260 (3) الصادر في 9 كانون الأول 1948 ، فإن الإبادة الجماعية للمدنيين في خوجالي على أساس انتمائهم العرقي والمرتكبة عن قصد يجب أن تفسر على أنها إبادة جماعية.

لقد أعطى المجلس الملي (البرلمان) لجمهورية أذربيجان تقييمه السياسي والقانوني للإبادة الجماعية في خوجالي في عام 1994 ، بمبادرة من الزعيم الوطني حيدر علييف ، بعد عودته إلى السلطة. وهكذا، تم إعلان يوم 26 شباط “يوم الإبادة الجماعية في خوجالي” وتم نقل حقيقة الإبادة الجماعية إلى دول العالم والمجتمع الدولي.

وقد اعترفت الوثائق ذات الصلة التي اعتمدتها برلمانات المكسيك وباكستان وجمهورية التشيك وبيرو وكولومبيا وبنما وهندوراس والسودان وغواتيمالا وجيبوتي بأن القتل الجماعي المرتكب في خوجالي هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية. و أدانت برلمانات رومانيا والبوسنة والهرسك وصربيا والأردن وسلوفينيا واسكتلندا وباراغواي ، وكذلك الهيئات التنفيذية والتشريعية في 22 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية بشدة مأساة خوجالي ووصفتها بأنها مذبحة. كذلك اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أرمينيا بأنها دولة معتدية ، واعتبرت مأساة خوجالي إبادة جماعية.

ارمينيا وعرقلة مباحثات التسوية والسلام

لقد مارست ارمينيا كل اشكال المراوغة في تقويض عملية السلام بالكامل وعرقلة أي احتمال للتسوية التفاوضية وكذلك الإعلان صراحة عن نيتها احتلال الأراضي الأذربيجانية الجديدة، حيث انتهكت أرمينيا وقف إطلاق النار في تموز ولاحقا في ايلول 2020 ، حيث هاجمت مواقع الجيش الأذربيجاني والمستوطنات المدنية باستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا ، بما في ذلك الذخائر العنقودية. ونتيجة لذلك، قُتل 94 مدنيا أذربيجانيا ، بينهم 12 طفلا ، وأصيب 414 مدنيا ، بينهم 50 طفلا. تم تدمير أكثر من 3410 منزل و 120 مبنى سكني متعدد الطوابق و 512 منشأة من البنية التحتية العامة، بما في ذلك العديد من المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال نتيجة لهذه الهجمات.

إن الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأذربيجاني في ٢٧ ايلول ٢٠٢٠ لوقف العدوان الأرمني وحماية أرواح السكان المدنيين ووضع حد للاحتلال الطويل الأمد، أسفرت عن تحرير كافة الاراضي التي كانت تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 30 سنه. وبالتالي، وفقًا للبيان الثلاثي ذي الصلة المؤرخ 10 تشرين الثاني 2020 ، الذي وقَّعه قادة أذربيجان والاتحاد الروسي وأرمينيا مُنح مئات الآلاف من الأذربيجانيين الفرصة التي طال انتظارها للعودة إلى أراضي أجدادهم واستعادة حقوق الإنسان الأساسية لهم .

القانون الدولي والافلات من العقاب

إن الإبادة الجماعية في خوجالي ، التي حدثت أمام أعين العالم في نهاية القرن العشرين ، هي جريمة لم تُرتكب ضد الشعب الأذربيجاني فحسب ، بل بحق البشرية جمعاء. لسوء الحظ، على الرغم من مرور 30 عامًا على هذه المأساة ، فإن عملية الإبادة الجماعية في خوجالي لم تلق بعد التقييم السياسي والقانوني الواجب من جانب المجتمع الدولي ولم يتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة حتى الآن. إن اللامبالاة والمعايير المزدوجة المطبقة على هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية قد عززت لدى المعتدي الشعور بالإفلات من العقاب مما شجعه على مواصلة السياسات الإجرامية للتطهير العرقي والاحتلال الأجنبي غير القانوني. ان عدم وجود رد فعل كاف من المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية في خوجالي، ليس فقط غير أخلاقي ولكنه غير مقبول أيضًا لأنه يمهد الطريق لتكرار هذا النوع من الجرائم في المستقبل على الشعب الاذربيجاني ".