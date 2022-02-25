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    زاقاتالا يتغلب على توران طاووس مضيفه

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    زاقاتالا، 25 فبراير، أذرتاج

    تغلب زاقاتالا على توران طاووس ضيفه بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وأدار المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي الحكم رحيموف أمام 1500 مشجع.

    وسجل هدف الضيف الوحيد ايلشاد د15.

    وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز تقدم زاقاتالا ثامنا برصيد 18 نقطة على توران طاووس تاسعا برصيد 17 نقطة.

    AZERTAG.AZ :زاقاتالا يتغلب على توران طاووس مضيفه
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