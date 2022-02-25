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    بحث مسائل التعاون الإعلامي بين أذربيجان وكازاخستان

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١٩]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    نوقشت مسائل التعاون في مجال الاعلام والتنمية الاجتماعية بين أذربيجان وكازاخستان في نور سلطان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السفير الاذربيجاني في كازاخستان اغالار اتاموغلانوف ووزير الاعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستاني عسكر عمروف أجرا تبادل الآراء حول التعاون في الاعلام والشباب والمسائل ذات الاهتمام المشترك، كذلك ترويج التعاون بين المنظمات غير الحكومية.

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