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    استيراد 4826 منتجات متنوعة إلى البلد خلال يناير

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 25 فبراير، (أذرتاج)

    تم استيراد 4826 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 974 مليون و864 الف دولار أمريكي خلال شهر يناير.

    AZERTAG.AZ :استيراد 4826 منتجات متنوعة إلى البلد خلال يناير
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    استيراد 4826 منتجات متنوعة إلى البلد خلال يناير