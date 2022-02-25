باكو، 25 فبراير، أذرتاج خسر نفطجي باكو الرديف أمام غابالا الرديف ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم الحكم أقايف أمام 50 مشجعا. وسجل اهداف الضيف رامن د15 ومحراج د24 ود90+5. وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأخير استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذه النتيجة تراجع نفطجي الرديف الى المركز الرابع برصيد 23 نقطة فيما ارتفع غابالا الرديف الى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

AZERTAG.AZ : نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة

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