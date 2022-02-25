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    صحفيون أجانب يزورون مدينة شوشا

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]

    شوشا، 25 فبراير (أذرتاج)

     

    يزور مجموعة من الصحفيين الأجانب مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

    أفادت وكالة أذرتاج ان ممثلي وسائل الاعلام الأجنبية يتفقدون ضريح الشاعر ورجل الدولة ملا بناه واقف ومسجد يوخاري جوهر اغا ومسجد آشاغي جوهر اغا وحصن شوشا التاريخي ومضمار "جيدير" لسباقات الخيل في شوشا.

     

    AZERTAG.AZ :صحفيون أجانب يزورون مدينة شوشا
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