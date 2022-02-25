وزارة الخارجية الأذربيجانية ترشد المواطنين الى التوجه برا الى بولندا أم مولدوفا لمن أراد مغادرة أوكرانيا

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا تناشد فيه مواطني البلد الموجودين في أوكرانيا.

وقالت الخارجية فيه إنها توصي المواطنين المقيمين في أراضي أوكرانيا بالاقامة الدائمة ام مؤقتا ام عبورا بالتجنب من الاقتراب من مناطق تحتضن منشآت عسكرية او تجمع قوات مسلحة وبالمكوث في البيوت او سائر المناطق الآمنة ومن المسافرة.

وأشارت الى أن الفضاء الجوي الاوكراني مغلق وبالتالي يجب على كل من أراد مغادرة البلد أن يتوجه برا فقط الى منافذ العبور الحدودية إما بولندية أم مولدوفية مفيدة أن جهات بولندا ومولدوفا ذات الصلة لا تطالب منهم وثيقة الفحص الطبي الخاصة بعدوى كوفيد 19.

وزادت أن سفارة البلد في كييف والقنصلية الفخرية في خاركيف تعملان بالدوام المألوف.