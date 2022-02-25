أذربيجان: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات حوالي 20 أذربيجانيا قُتلوا على يدي الأرمن
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١١]
باكو، 25 فبراير (أذرتاج)
سبقت وأفادت وكالة أذرتاج عن العثور على مقبرة جماعية في قرية إديللي في محافظة خوجاوند المحتلة من الاحتلال تضم رفات حوالي 20 أذربيجانيا قُتلوا على يدي الأرمن.
قال زاور اسماعيلوف عضو لجنة الدولة الأذربيجانية، المعنية بشئون المواطنين المفقودين والرهائن ان الجانب الاذربيجاني حصل على معلومات حول وجود مقابر جماعية عديدة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال لاسيما في خوجاوند واغدام وفضولي.
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