الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في المسيرة بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على مجزرة خوجالي
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٥]
باكو، 26 فبراير (أذرتاج)
تقام في باكو مسيرة شعبية حاشدة بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على مجزرة خوجالي المأساة الدموية التي شهدها التاريخ البشري في القرن العشرين.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في المسيرة.
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