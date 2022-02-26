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    أخبار رسمية


    النائبة الاولى للرئيس تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن الذكرى السنوي الـ30 لمجزرة خوجالي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]

    باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما من مجزرة خوجالي.

    أفادت أذرتاج أنه جاء في التدوينة: "احيي الذكرى الخالدة لضحايا مجزرة خوجالي. رحم الله تعالى جميع شهدائنا".

    AZERTAG.AZ :النائبة الاولى للرئيس تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن الذكرى السنوي الـ30 لمجزرة خوجالي
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