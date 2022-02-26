أذربيجان: 1210 إصابة و28 وفاة من كورونا في 25 فبراير

باكو، 26 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1210 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3851 مصاب هذا المرض وتوفي 28 مصابا بالفيروس خلال 25 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 782 ألف و748 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 757 ألف و892 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و358 مريض منهم ويستمر علاج 15 ألفا و498 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و978 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و531 ألف و133 فحص طبي.