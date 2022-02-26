أذربيجان: تطعيم 29 ألفا و830 جرعة من لقاح كورونا في 25 فبراير

باكو، 26 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 الفا و830 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2042 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1525 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 الفا و771 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و926 ألف و638 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و295 ألف و50 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و781 ألف و811 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و648 ألف و544 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 201 ألف و233.