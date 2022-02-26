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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٢]

    باكو، 26 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158

    أورو EUR 1 1.9075

    دولار أسترالي AUD 1 1.2237

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6066

    ريال برازيلي BRL 1 0.3322

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111

    كرون دنماركي DKK 1 0.2564

    لاري جورجي GEL 1 0.5315

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.33

    دينار الكويت KWD 1 5.6136

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.405

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0829

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0943

    كرون النرويج NOK 1 0.19

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4112

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.02

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3701

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2574

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1218

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0558

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1419

    كرون التشيك CZK 1 0.0771

    يوان الصين CNY 1 0.2691

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.283

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5237

    كرون السويد SEK 1 0.1792

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8418

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1413

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4758

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2075

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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