باكو، 26 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158 أورو EUR 1 1.9075 دولار أسترالي AUD 1 1.2237 روبل بيلاروس BYN 1 0.6066 ريال برازيلي BRL 1 0.3322 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111 كرون دنماركي DKK 1 0.2564 لاري جورجي GEL 1 0.5315 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177 دولار كندا CAD 1 1.33 دينار الكويت KWD 1 5.6136 رينجيت ماليزي MYR 1 0.405 بيسو المكسيك MXN 1 0.0829 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0943 كرون النرويج NOK 1 0.19 زلوتي بولندا PLN 1 0.4112 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.02 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3701 دولار سنغافورة SGD 1 1.2574 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1218 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0558 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1419 كرون التشيك CZK 1 0.0771 يوان الصين CNY 1 0.2691 جنيه إنكلترا GBP 1 2.283 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5237 كرون السويد SEK 1 0.1792 فرنك سويسرا CHF 1 1.8418 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1413 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4758 بيسو تشيلي CLP 100 0.2075 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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