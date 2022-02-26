البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158
أورو EUR 1 1.9075
دولار أسترالي AUD 1 1.2237
روبل بيلاروس BYN 1 0.6066
ريال برازيلي BRL 1 0.3322
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1111
كرون دنماركي DKK 1 0.2564
لاري جورجي GEL 1 0.5315
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.33
دينار الكويت KWD 1 5.6136
رينجيت ماليزي MYR 1 0.405
بيسو المكسيك MXN 1 0.0829
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0943
كرون النرويج NOK 1 0.19
زلوتي بولندا PLN 1 0.4112
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.02
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3701
دولار سنغافورة SGD 1 1.2574
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1218
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0558
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1419
كرون التشيك CZK 1 0.0771
يوان الصين CNY 1 0.2691
جنيه إنكلترا GBP 1 2.283
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5237
كرون السويد SEK 1 0.1792
فرنك سويسرا CHF 1 1.8418
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1413
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4758
بيسو تشيلي CLP 100 0.2075
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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