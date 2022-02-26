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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ أكثر من 4 مليارات دولار

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤١]

    باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال شهر يناير 4 مليارات و61.5 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 974.8 مليون دولار من الواردات و3 مليارات و86.6 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

     

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