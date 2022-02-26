نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال يناير

باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

تم نقل 3 مليارات و674.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 3.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 45.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل مليار و683.1 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.