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    الرئيس إلهام علييف: حالة الطوارئ العالمية مثل جائحة كوفيد 19 تتطلب استجابة عالمية

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]

    باكو، 26 فبراير (اذرتاج)

    تتطلب حالة الطوارئ العالمية مثل جائحة كوفيد 19 استجابة عالمية. ومع ذلك، فإن قلة توافر لقاحات كوفيد 19 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تثبت أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذا الصدد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف في خطاب مصور عرض في المداولات الرفيعة المستوى التي نظمت برعاية رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 25 فبراير.

    وقال الرئيس : "إن التفاوت بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من حيث توزيع لقاحات كوفيد 19 يمنع المجتمع الدولي بأسره من تحقيق القضاء التام على الوباء في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، فإن هذا حجرة عثرة امام التقدم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030."

    وأضاف: "من الضروري ضمان استمرار عمل النظام الصحي وتعزيز كافة الجوانب للرعاية الصحية الرئيسية لاتخاذ الخطوات المثمرة الفعالة في مكافحة الجائحة. وينبغي أن تشمل التدابير في هذا الصدد ضمان استمرار برامج التطعيم دون انقطاع بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة الى جانب الخطوات المختلفة.

    كما نرحب بجهود البلدان التي تبرعت بلقاحات كوفيد 19، ونشجع بنشاط على زيادة توزيع جرعات اللقاحات من جميع البلدان القادرة على القيام بذلك إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المحتاجة الى اللقاحات."

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: حالة الطوارئ العالمية مثل جائحة كوفيد 19 تتطلب استجابة عالمية
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