الرئيس الاذربيجاني: وحتى الآن، تلقى 68 في المائة من السكان البالغين في البلاد كلتا الجرعتين من اللقاح

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

إن حركة عدم الانحياز على استعداد لمواصلة مشاركتها النشطة في تعزيز التضامن الدولي، مما سيسمح في أقرب وقت ممكن بالقضاء على الوباء وعملية الانتعاش الفعالة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف في خطاب مصور عرض في المداولات الرفيعة المستوى التي نظمت برعاية رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 25 فبراير.

قال الرئيس إلهام علييف: "في هذا الصدد، ستأتي حركتنا بمبادرات مثمرة جديدة لمعالجة احتياجات التعافي بعد كوفيد 19. تواصل أذربيجان اتخاذ تدابير قوية ومناسبة ضد كوفيد 19 لإبقاء الوباء تحت السيطرة. أطلقنا حملة التطعيم في يناير عام 2021. وحتى الآن، تلقى 68 في المائة من السكان البالغين في البلاد كلتا الجرعتين من اللقاح. تم تخصيص 1.6 مليار دولار من حزمة المساعدات المالية لدعم الأفراد والشركات المتضررة من فيروس كورونا من ميزانية الدولة لهذا العام."