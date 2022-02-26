الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تقدمت بمبادرات عالمية مهمة في مكافحة الجائحة

باكو، 26 فبراير (اذرتاج)

تقدمت أذربيجان بمبادرات عالمية مهمة لتعزيز التضامن الدولي ضد الوباء ولمكافحة "قومية اللقاح" وعدم المساواة بين البلدان النامية والمتقدمة في الحصول على اللقاحات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف في خطاب مصور عرض في المداولات الرفيعة المستوى التي نظمت برعاية رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 25 فبراير.

قال الرئيس: "إن قرارات الدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوصول العادل والشامل للقاحات هي خير دليل على هذا الغرض. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لجميع الدول الأعضاء التي دعمت هذه المساعي."

وأضاف الرئيس : "كدليل على التضامن، قدمت أذربيجان مساعدات مالية وإنسانية لحوالي 80 دولة بشكل مباشر ومن خلال منظمة الصحة العالمية من أجل دعم مكافحتها لفيروس كورونا. علاوة على ذلك، تبرعنا باللقاحات لـ 5 دول وسنواصل القيام بذلك. في الوقت الحالي، نحن بصدد التبرع بحوالي مليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 إلى 14 دولة عضو في حركة عدم الانحياز."